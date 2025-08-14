Σύμφωνα με ενημέρωση του εκπροσώπου της Πυροσβεστικής, Βασίλη Βαθρακογιάννη, η κατάσταση είναι βελτιωμένη σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών.

Στην Αχαΐα υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, ενώ ενεργή είναι η φωτιά από Κεραίες προς Ρωμανό.

Στη Χίο η φωτιά είναι ενεργή σε πολύ δύσβατα σημεία στα βορειανατολικά και βορειοδυτικά του νησιού, καθώς και πλησίον του οικισμού Παρπαριά.

Δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα σε Γυμνότοπο Πρεβέζης και Ζάκυνθο. Υπάρχουν μόνο διάσπαρτες εστίες.

Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά στο Ξηροχώρι Ηλείας.

Από το ξημέρωμα συνδράμουν τα εναέρια μέσα.

Στην Αχαΐα επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα.

Στη Χίο επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα.

Στη Ζάκυνθο επιχειρούν 3 ελικόπτερα.

Για την αεροπυρόσβεση στο Γυμνότοπο Πρεβέζης έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Ο κίνδυνος για πυρκαγιές παραμένει και σήμερα πολύ υψηλός.

