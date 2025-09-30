Πάτρα: Συνελήφθη εγκληματική οργάνωση που λήστευε σούπερ μάρκετ

Στα χέρια της Ασφάλειας Πατρών έπεσε εγκληματική οργάνωση Ρομά, τα μέλη της οποίας φέρονται να έχουν διαπράξει 16 κλοπές και μία ληστεία σε σούπερ μάρκετ της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί πέντε άτομα, ενώ τρεις εξ αυτών έχουν συλληφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν αγγίζει τις 20.000 ευρώ.

Μεταξύ των στόχων τους ήταν γνωστές αλυσίδες την Πάτρας, όπως τα σούπερ μάρκετ Ανδρικόπουλος και Ρουμελιώτης.

Τα μέλη της σπείρας χρησιμοποιούσαν καταυλισμούς ως κρησφύγετα, από όπου σχεδίαζαν και πραγματοποιούσαν τις επιθέσεις τους, για να επανεμφανιστούν αμέσως μετά με νέα «χτυπήματα».

Οι έρευνες συνεχίζονται για τη σύλληψη και των άλλων δύο δραστών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.