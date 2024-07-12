Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο άνδρας που άφησε σκύλο να πεθάνει από ασιτία 

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 40χρονος, που είχε συλληφθεί στην Επανομή Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για φόνο και κακοποίηση ζώου συντροφιάς.

Ως κηδεμόνας δύο σκύλων φαίνεται πως παραβίασε τους κανόνες ευζωίας δεσποζόμενων ζώων με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος ενός εξ αυτών.

Κατά πληροφορίες, επρόκειτο για σκυλί ράτσας πιτ - μπουλ.

Ενώπιον της ανακρίτριας, όπου παραπέμφθηκε να δώσει εξηγήσεις, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι έχασε το τετράποδο και όταν το εντόπισε ύστερα από μέρες ήταν νεκρό από ασιτία.

Στον ίδιο επιβλήθηκαν - επιπλέον - διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 31.300 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

