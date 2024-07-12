Φωτιά σε δασική έκταση στη Δράμα: Επιχειρούν αεροπλάνα και ελικόπτερο

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή της Δράμας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 16:30 σε δασική έκταση ανάμεσα στους οικισμούς Πανόραμα και Καλλίφυτος.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο της Πυροσβεστικής.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου και σκαπτικά μηχανήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή.

