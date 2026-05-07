Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην Ταραμπούρα των Πατρών, όταν σύμφωνα με καταγγελία, ένας 35χρονος τραβούσε σε βίντεο το οποίο ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον ανήλικο γιο του να πυροβολεί από μπαλκόνι, με όπλο που του είχε δώσει νωρίτερα ο ίδιος.

Σύμφωνα με το tempo24, όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού» οι ιθύνοντες του οποίου ενημέρωσαν την Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 36χρονου, ενώ κατέσχεσε ένα πιστόλι κρότου, ένα αεροβόλο και φυσίγγια.

Στα χέρια της Ασφάλειας Πατρών, υπάρχει μάλιστα το βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει όσα προηγήθηκαν.

Η έρευνα της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.