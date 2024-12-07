Με τον Νικόλαο Βούλγαρη, εγγονό του Σωτηρίου Βούλγαρη και αντιπρόεδρο του ομίλου Bvlgari - LVMH, κι άλλους εκπροσώπους του διάσημου οίκου, συναντήθηκε στη Ρώμη ο Δήμαρχος Σουλίου Αθανάσιος Ντάνης.

Μεταξύ άλλων στη συνάντηση συμμετείχαν η Monica Brannetti, διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου και Μουσείου Bulgari, και ο Matteo Morbidi, διευθυντής του τμήματος Κληρονομιάς και Φιλανθρωπιών.

Ο δήμαρχος τους ενημέρωσε για την εξέλιξη των εργασιών στο ιστορικό κτίριο της Παραμυθιάς, το Σχολείο Βούλγαρη, που αποτελεί δωρεά της οικογένειας και μέσω των παρεμβάσεων που εξελίσσονται θα μετατραπεί σε σύγχρονο πολυχώρο πολιτισμού και παράδοσης.

Ο χώρος θα περιλαμβάνει μόνιμη έκθεση αφιερωμένη στην ιστορία, τη φύση και τον πολιτισμό της περιοχής, και θα λειτουργεί ως κόμβος πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ανοιχτός τόσο για την τοπική κοινωνία όσο και για επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ ειδικό τμήμα θα είναι αφιερωμένο στην οικογένεια Βούλγαρη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εξετάστηκε η δυνατότητα συμμετοχής της οικογένειας Βούλγαρη στη λειτουργία του πολυχώρου, μέσω της φιλοξενίας περιοδικών εκθέσεων με κειμήλια της οικογένειας και αντικείμενα υψηλής πολιτιστικής αξίας.

Στις συζητήσεις περιλήφθηκε η πιθανότητα δημιουργίας σχολής αργυροχρυσοχοΐας στον πολυχώρο Βούλγαρη, σε συνεργασία με τον οίκο Bulgari, ενισχύοντας τη σύνδεση της περιοχής με την παράδοση και την τέχνη του κοσμήματος.

Ο δήμαρχος παρουσίασε επίσης την πρόθεση του Δήμου να αποκτήσει – από τους τωρινούς ιδιοκτήτες – το αρχικό κατάστημα στην Παραμυθιά, απ’ όπου ξεκίνησε τη δραστηριότητά του ο Σωτήριος Βούλγαρης, με σκοπό να δημιουργηθεί επισκέψιμος χώρος αφιερωμένος στο παρελθόν της πόλης.

Η συνάντηση επισφράγισε τη δέσμευση των εκπροσώπων της οικογένειας και του οίκου Bvlgari για ενεργό συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου, με στόχο τη σύνδεση του παρελθόντος της περιοχής με την πολιτιστική και τουριστική της ανάπτυξη.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος, «η σημερινή συνάντηση υπογράμμισε για άλλη μια φορά τη διάθεση του οίκου Bulgari για συνεργασία με τον Δήμο μας σε όλες τις φάσεις υλοποίησης αυτού του σπουδαίου έργου».

Οι επαφές με την οικογένεια Βούλγαρη και τους εκπροσώπους του οίκου θα ενταθούν στο άμεσο μέλλον, με νέα συνάντηση να προγραμματίζεται σύντομα.

