Οικογενειακή τραγωδία δείχνουν όλα τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η ΕΛΑΣ στην υπόθεση των Πατησίων, όπου μια μητέρα έφυγε από τη ζωή λίγη ώρα αφού είχε γεννήσει. Νεκρό είναι και το μωράκι που γέννησε.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αξιωματικοί του Ανηλίκων που χειρίζονται την υπόθεση, προκύπτει πως ο πατέρας την ώρα που συνέβη το μοιραίο δεν βρισκόταν στο σπίτι.

Αυτό είπαν στους αστυνομικούς τα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας που βρίσκονταν στο διαμέρισμα της οδού Σκρα.

Σε προφορική κατάθεση που έδωσε ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας υποστήριξε στους αστυνομικούς πως την ώρα που έγινε το μοιραίο βρισκόταν στην εργασία του - σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr είναι μικροπωλητής.

Προσπάθησε επαλειμμένα να επικοινωνήσει με τη σύζυγό του, αλλά ήταν αδύνατο και τότε έφυγε και πήγε στο σπίτι όπου αντίκρισε τη σύζυγο του και το μωράκι νεκρούς μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Όπως έγραψε χθες το skai.gr για το τραγικό περιστατικό, η άτυχη γυναίκα είχε γεννήσει και είχε κόψει τον ομφάλιο λώρο.

