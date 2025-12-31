Χιονόπτωση σημειώθηκε στην Πάρνηθα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με τις πρώτες νιφάδες να πέφτουν από το μεσημέρι της Τετάρτης (31/12). Το φαινόμενο δημιούργησε ένα χειμερινό σκηνικού, λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας.

Λόγω της χιονόπτωσης, έχει τεθεί σε ισχύ διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος, στο ύψος του Καζίνο.

Στα λευκά έχουν ντυθεί από το πρωί, τα ορεινά της κεντρικής Εύβοιας, ενώ χιονίζει κατά διαστήματα και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία.

Στην Εύβοια, την περιοχή που θα δεχτεί και τις περισσότερες χιονοπτώσεις από αυτό το κύμα κακοκαιρίας – εξπρές, χιονίζει σε χωριά του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων από την Στενή προς τους Στρόπωνες, στον Άγιο αλλά και στη Σέττα του Δήμου Ερέτριας. Η θερμοκρασία πέφτει όσο προχωρά η μέρα και δεν αποκλείεται το θερμόμετρο να δείχνει κάτω από το μηδέν στην αλλαγή του χρόνου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.