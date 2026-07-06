ΓΓ Μεταφορών για καθυστερήσεις στα αεροδρόμια: Ο δείκτης Εurocontrol δεν δείχνει την πραγματική εμπειρία

«Ο δείκτης του Εurocontrol δεν δείχνει την πραγματική εμπειρία του επιβάτη. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει αύξηση στο δίκτυο του Eurocontrol υπάρχει αύξηση και στις καθυστερήσεις» ανέφερε σήμερα στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος.

Ο κ. Σακαρέτσιος ανέφερε ότι οι επιχειρησιακοί δείκτες του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών δείχνουν ότι η μέση καθυστέρηση τον Ιούνιο ήταν 4,43 λεπτά, όταν πέρυσι ήταν 6,5 λεπτά, ενώ οι συνολικές καθυστερήσεις σε εθνικό επίπεδο ήταν μειωμένες (τον Ιούνιο) κατά 31,77%.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά η πραγματική εικόνα μάς βοηθά να βλέπουμε και την εικόνα όλου του συστήματος» πρόσθεσε.

Τόνισε ότι πράγματι αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλη πίεση στον ελληνικό εναέριο χώρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε τα πρωτεία, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που δέχονται πολύ μεγαλύτερη πίεση, όπως η Γαλλία και η Ισπανία.

Αναφερόμενος στη σημερινή σύσκεψη, σημείωσε ότι δεν είναι έκτακτη, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο των συσκέψεων που γίνονται πολύ συχνά, για να αντιμετωπιστεί το πολύ απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Ο κ. Σακαρέτσιος ανέφερε ότι φέτος, σε αντίθεση με άλλες χρονιές, εκτός από τη θερινή αιχμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή που έχουν αλλάξει τις διαδρομές των πτήσεων.

Εξήγησε ότι πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν επιλέξει -ακόμη και αν δεν προσγειώνονται στα ελληνικά αεροδρόμια- να διέρχονται από τον ελληνικό εναέριο χώρο.

«Μόνο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έχουμε 1.000 πτήσεις την ημέρα, ενώ από τον ελληνικό εναέριο χώρο διέρχονται 4.500 αεροπλάνα» τόνισε.

Κληθείς να απαντήσει εάν υπάρχουν ανάγκες σε προσωπικό που θα πρέπει να καλυφθούν, σημείωσε ότι υπάρχει ανάγκη προσλήψεων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και επίγειου προσωπικού, έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες, αλλά απαιτείται χρόνος. Ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο της εκπαίδευσης, για να εισέλθουν οι νέοι εργαζόμενοι στο σύστημα την επόμενη χρονιά.

Παράλληλα, έθιξε το θέμα κορεσμού στο «Ελ. Βενιζέλος», τονίζοντας ότι ήδη υπάρχουν στον σχεδιασμό της εταιρείας του αεροδρομίου επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για την αύξηση της χωρητικότητας.

Διευκρίνισε ότι τα συστήματα εναέριας κυκλοφορίας δεν εμπλέκονται με την αυξημένη ζήτηση και την κατανομή των κρίσεων μέσα στην ημέρα. Παρ' όλα αυτά, είναι γεγονός -όπως είπε- ότι χρήζουν αναβάθμισης λόγω παλαιότητας, προσθέτοντας ότι εδώ και έναν χρόνο έχουν βρεθεί πόροι 313 εκατ. ευρώ και προχωρά ένα πλήρες επενδυτικό πρόγραμμα από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε συνεργασία με το Eurocontrol και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πηγή: skai.gr

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