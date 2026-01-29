Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση της Γραμματείας του ΟΗΕ, η ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ανανέωση της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), μεταφέρθηκε για την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026.

H αρχική ημερομηνία για την τέλεση της ψηφοφορίας ήταν την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στις 15.00 ώρα Ν. Υόρκης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στις παρατηρήσεις του για την κατάσταση στην Κύπρο στις αρχές του έτους, πρότεινε την ανανέωση της εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη διατήρηση της σταθερότητας στο νησί.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες εμφανίστηκε ενθαρρυμένος από το γεγονός ότι, κατά το τελευταίο έτος, «δεν σημειώθηκαν σοβαρά περιστατικά εντός της νεκρής ζώνης» και ότι οι πλευρές «επέδειξαν αυτοσυγκράτηση από μείζονες μονομερείς ενέργειες». Ωστόσο, παρά το θετικό αυτό κλίμα, ο Γενικός Γραμματέας κατέγραψε έλλειμμα ουσιαστικής προόδου ως προς την αποκλιμάκωση, επισημαίνοντας ότι «δεν έχει σημειωθεί πρόοδος για την αποσυμφόρηση της αυξανόμενης στρατιωτικής αναβάθμισης κατά μήκος των γραμμών κατάπαυσης του πυρός».

Στη σχετική έκθεσή του, ο Γκουτέρες τόνισε ότι η Αποστολή «παίζει ουσιαστικό ρόλο στην αποκλιμάκωση χαμηλού επιπέδου εντάσεων και στη διαφύλαξη της ακεραιότητας της νεκρής ζώνης», αλλά προειδοποίησε ότι η αποτελεσματικότητά της παραμένει περιορισμένη «χωρίς την πλήρη συνεργασία και των δύο πλευρών», καθώς «εναπόκειται στις πλευρές να σεβαστούν την ακεραιότητα της νεκρής ζώνης και να αποτρέπουν μη εξουσιοδοτημένες στρατιωτικές και πολιτικές δραστηριότητες».

Υπό το πρίσμα της «συνεχιζόμενης συμβολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην ειρήνη και τη σταθερότητα», ο Γενικός Γραμματέας εισηγήθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας την ανανέωση της εντολής της Αποστολής για ακόμη 12 μήνες, έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Διαβάστε αναλυτικά την Έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.