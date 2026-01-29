Νέα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στη Ζαπορίζια, στην κεντροανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ τις πρώτες πρωινές ώρες.
«Οι Ρώσοι εξαπέλυσαν πλήγματα με drones εναντίον κατοικημένων συνοικιών στη Βίλνιανσκ (...) Δυο γυναίκες και ένας άνδρας σκοτώθηκαν και άλλος άνδρας τραυματίστηκε», διευκρίνισε ο περιφερειάρχης Φεντόροφ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.