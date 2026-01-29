Λογαριασμός
Νέα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον κατοικημένων συνοικιών στη Ζαπορίζια - Τρεις νεκροί

Οι Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα με drones εναντίον κατοικημένων συνοικιών στη Βίλνιανσκ, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ

Ζαπορίζια

Νέα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στη Ζαπορίζια, στην κεντροανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Οι Ρώσοι εξαπέλυσαν πλήγματα με drones εναντίον κατοικημένων συνοικιών στη Βίλνιανσκ (...) Δυο γυναίκες και ένας άνδρας σκοτώθηκαν και άλλος άνδρας τραυματίστηκε», διευκρίνισε ο περιφερειάρχης Φεντόροφ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: ρωσικά πλήγματα Ζαπορίζια νεκροί άμαχοι
