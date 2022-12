Εφοδοι για το pretador: Εντοπίστηκαν άλλες έξι εταιρείες που ερευνώνται για σχέση με το κακόβουλο λογισμικό Ελλάδα 12:53, 13.12.2022 linkedin

Οι έφοδοι έγιναν με εισαγγελική εντολή σε γραφεία και σπίτια στελεχών των εν λόγω εταιριών - Αίτημα Εισαγγελίας προς ΕΥΠ να επιβεβαιώσει ή όχι την παρακολούθηση πολιτικών και λοιπών που αναφέρονται σε δημοσιεύματα του Τύπου