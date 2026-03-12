Ανήλικοι διέρρηξαν φορτηγό κι άρπαξαν εξοπλισμό αξίας 40.000 ευρώ

Όργανα ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων υπολογιστών, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται σε 40.000 ευρώ, κατηγορούνται ότι αφαίρεσαν τα προηγούμενα 24ωρα, 4 ανήλικοι, από σταθμευμένο φορτηγό το οποίο διέρρηξαν, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για άτομα ηλικίας 15 έως 17 ετών, δύο εκ των οποίων συνελήφθησαν από την αστυνομία, ενώ οι υπόλοιποι έχουν ταυτοποιηθεί. Οι ίδιοι, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αποπειράθηκαν - επιπλέον - να διαρρήξουν κατάστημα. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές.

Πηγή: skai.gr

