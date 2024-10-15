Γλυφάδα: Στη φυλακή ο 39χρονος κατηγορούμενος για το θανατηφόρο τροχαίο

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 39χρονος οδηγός, που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 52χρονο οδηγό άλλου οχήματος, το οποίο έγινε πριν λίγες ημέρες στην παραλιακή οδό.

Το τροχαίο με σφοδρή σύγκρουση των δύο οχημάτων, έγινε στις 02:35 τα ξημερώματα της Πέμπτης 10 Οκτωβρίου στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας.

Ο 39χρονος, που τραυματίστηκε και ο ίδιος στην σύγκρουση των δύο οχημάτων, φέρεται να κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, ενώ βρέθηκε θετικός σε αλκοτεστ, με την ποσότητα που εντοπίστηκε στο αίμα του να ξεπερνά κατά πολύ το όριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

