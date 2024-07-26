Στα 187 δείγματα για πανώλη που εξετάστηκαν σήμερα βρέθηκε ένα κρούσμα στο Κυψαλοχώρι Λάρισας. Εκεί, επειδή ήταν μέχρι πρότινος εκτός επιτήρησης, στήνεται ένα νέο πεδίο επιτήρησης με τις ζώνες που ξέρουμε.

Ωστόσο, όσο οι αρχές δεν βρίσκουν πολλά θετικά αποτελέσματα σε σχέση με τα δείγματα που εξετάζουν υποστηρίζουν πως «είμαστε σε θετική κατεύθυνση». Με την προσθήκη αυτού το κρούσματος εφάπτονται οι τρεις περιοχές μεταξύ τους (δηλαδή με Ελασσόνα και Συκούριο) και δημιουργείται μια μεγάλη περιοχή για έλεγχο.

Οι νέες ζώνες προστασίας και επιτήρησης και τα μέτρα που λαμβάνονται για τις μετακινήσεις των ζώων

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής, με ανακοίνωση της ενημερώνει όλους τους πολίτες της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τα κάτωθι:

Η επιζωοτία της πανώλους των μικρών μηρυκαστικών βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλία. Πρόκειται για μεταδοτικό ιογενές νόσημα Υποχρεωτικής Δήλωσης που προσβάλλει μόνο τα πρόβατα και τις αίγες και απαιτεί τη λήψη άμεσων έκτακτων μέτρων. Τονίζεται δε ότι είναι η πρώτη φορά που η νόσος εμφανίζεται στη χώρα μας. Η νόσος ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΜΟΛΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΝΟΣΕΙ. Οι επιπτώσεις της όμως στην κτηνοτροφία, στην τοπική οικονομία και κατ’ επέκταση στην εθνική οικονομία είναι τεράστιες και απειλούν το ζωικό κεφάλαιο της Περιφέρειας και την εξαγωγική της δραστηριότητα.

Οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης στις Π.Ε. Λάρισας και Τρικάλων φαίνονται σχηματικά στον χάρτη και αναλύονται ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

1η ΕΣΤΙΑ

ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – 3ΧΛΜ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ: Τ.Κ. Μαγούλας, Πραιτωρίου, Αμουρίου και Δομένικου

ΖΩΝΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ – 10ΧΛΜ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ: Τ.Κ. Βλαχογιαννίου, Βερδικούσιας (Αμπέλια, Παλιάμπελα, Παλιάσκα), Παλαιοκάστρου, Συκιάς (Ανάληψης), Ευαγγελισμού, Αγιονερίου, Κεφαλόβρυσου, Στεφανόβουνου, Αετοράχης, Λεύκης, Μεσοχωρίου, Γαλανόβρυσης και Καλυβίων Ανάληψης

2η ΕΣΤΙΑ

ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – 3ΧΛΜ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ: Τ.Κ. Μεσοχωρίου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ: Τ.Κ. Δαμασίου ΖΩΝΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ – 10ΧΛΜ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ: Τ.Κ. Βλαχογιαννίου, Λεύκης, Βαρκού, Αμπελιών Βερδικούσιας, Πραιτωρίου, Αμουρίου, Δομένικου, Μεγάλου Ελευθεροχωρίου

3η ΕΣΤΙΑ

ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – 3ΧΛΜ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ: Τ.Κ. Καλοχωρίου και Νέσσωνα, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ: Τ.Κ. Ελευθέριου, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ: Τ.Κ. Μαρμαρίνης ΖΩΝΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ – 10ΧΛΜ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ: Τ.Κ. Όσσας, Συκουρίου, Πουρναρίου, Κυψελοχωρίου, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: Τ.Κ. Αμφιθέας, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ: Τ.Κ. Ομορφοχωρίου, Μελισσοχωρίου, Γαλήνης, και Πλατυκάμπου, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ: Τ.Κ. Δήμητρας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1η ΕΣΤΙΑ

ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – 3ΧΛΜ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ: Τ.Κ. Καστράκι

ΖΩΝΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ – 10ΧΛΜ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ: Τ.Κ. Καλαμπάκα, Καστράκι, Διάβα, Τριφύλλια, Κρύα Βρύση, Αμπέλια, Ελάφι, Μουργκάνη, Ορθοβούνι, Μεγάλη Κερασιά, Άγιος Δημήτριος, Ξηρόκαμπος, Μύκανη, Γάβρος, Σκεπάρι, Βλαχάβα, Αύρα, Αγία Παρασκευή, Σαρακήνα.

2η ΕΣΤΙΑ

ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – 3ΧΛΜ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ: Τ.Κ. Πετρωτό, Οιχαλία

ΖΩΝΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ – 10ΧΛΜ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ: Τ.Κ. Αχλαδοχώρι, Γριζάνο, Κρήνη, Παναγίτσα, Φαρκαδόνα, Γεωργανάδες, Νομή, Φανερωμένη, Πετρόπορος, Ταξιάρχες, περιοχή Παπαδοπούλι, ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΑΙΩΝ: Χρυσαυγή, οικισμός Κοκκόνα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΖΩΝΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ – 10ΧΛΜ ΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ: Τ.Κ. Μαραθέα & οικισμός Κόρδα

Μέτρα προστασίας

Μέτρα που εφαρμόζονται όσον αφορά τις μετακινήσεις ζώντων ζώων:

Απαγορεύεται η για οποιοδήποτε λόγο (σφαγή, πάχυνση, αναπαραγωγή) μετακίνηση αιγοπροβάτων και αμνοεριφίων σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας μέχρι την ολοκλήρωση της επιδημιολογικής διερεύνησης της νόσου και έκδοση νέας απόφασης

Απαγορεύεται η σφαγή αιγοπροβάτων και αμνοεριφίων στα σφαγεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, έως και την Παρασκευή 2/08/2024

Απαγορεύεται η για οποιοδήποτε λόγο είσοδος στη Θεσσαλία αιγοπροβάτων και αμνοεριφίων προέλευσης από τη Ρουμανία

Λαμβάνεται Απόφαση Απομόνωσης όλων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων πάχυνσης αιγοπροβάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας μέχρι την ολοκλήρωση της επιδημιολογικής διερεύνησης της νόσου και τουλάχιστον για 21 ημέρες. Επιπρόσθετα λαμβάνεται Απόφαση Απομόνωσης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων βοοειδών που συνυπάρχουν με κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων πάχυνσης, διαθέτουν το ίδιο προσωπικό και χρησιμοποιούν κοινά οχήματα και εξοπλισμό

Απαγορεύεται η για οποιοδήποτε λόγο μετακίνηση (σφαγή, πάχυνση ή αναπαραγωγή) βοοειδών από και προς την Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ και την Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ, έως την ολοκλήρωση της επιδημιολογικής και κλινικής διερεύνησης της νόσου εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης και τον καθορισμό της έκτασης τους. Εξαιρείται ο Δήμος Φαρσάλων, ο οποίος βρίσκεται εκτός των απαγορευμένων ζωνών και τα βοοειδή που προέρχονται από κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που εδρεύουν σε αυτόν και δεν συστεγάζονται με εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων, μπορούν να μετακινούνται αποκλειστικά προς άμεση σφαγή σε σφαγεία εκτός των απαγορευμένων ζωνών, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Εφαρμογή απολύμανσης πριν και μετά τη φόρτωση και εκφόρτωση των ζώων, η έκδοση του υγειονομικού πιστοποιητικού θα προηγείται της μετακίνησης των ζώων και θα συνοδεύει το φορτίο κατά τη διάρκεια της διαδρομής, για την έκδοση του υγειονομικού πιστοποιητικού απαιτείται η προσκόμιση στο Τμήμα Κτηνιατρικής Φαρσάλων του τιμολογίου αγοράς απολυμαντικού, το όχημα μεταφοράς θα πρέπει να διαθέτει φορητό σύστημα ψεκασμού με διάλυμα απολυμαντικού και ο οδηγός να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί, τα χοιροειδή από εντατικές εκμεταλλεύσεις που εδρεύουν σε απαγορευμένες ζώνες μπορούν να οδηγηθούν προς σφαγή, τηρώντας αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας, αποκλειστικά σε σφαγεία της αντίστοιχης απαγορευμένης ζώνης.

Επιτρέπεται η διακίνηση χοιρινών από εντατικές εκμεταλλεύσεις που εδρεύουν εκτός των απαγορευμένων ζωνών και τηρούν μέτρα βιοασφάλειας προς όλα τα ΣΦΑΓΕΙΑ, εκτός των σφαγείων που εντάσσονται στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης. Σε κάθε περίπτωση οι κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση των ζώων τους θα πρέπει να επικοινωνούν με το Τμήμα Κτηνιατρικής ή το Κτηνιατρικό Γραφείο της περιοχής που εδρεύουν, προκειμένου να εκδοθεί το υγειονομικό πιστοποιητικό.

Επειδή η νόσος βρίσκεται σε εξέλιξη, περαιτέρω εξειδικευμένα μέτρα που θα κριθεί αναγκαίο να ληφθούν σύμφωνα με την πορεία της νόσου, θα ανακοινωθούν με αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Περιφερειακού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου της Ασθένειας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

