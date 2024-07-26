Πυροσβεστική: 29 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο στη χώρα

Σε 29 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο στη χώρα μας. Από αυτές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι 24 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη πέντε.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Καλύβια Θορικού. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16.54 σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα σε Καλύβια Θορικού και Κουβαρά Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και από αέρος συνέδραμαν 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν επίσης εθελοντές, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Ακόμη, προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή όπου εξελισσόταν η φωτιά προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Πηγή: skai.gr

