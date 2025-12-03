Τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη στο Ελεγκτικό Συνέδριο από αντιπροσωπεία Αμερικανών δικαστών στο πλαίσιο του Διεθνούς Προγράμματος Ανταλλαγής Δικαστών 2025 της Judicial Branch Education Academy.

Τους Αμερικανούς δικαστές καλωσόρισε στο γραφείο της η Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Σωτηρία Ντούνη, η οποία και τους απηύθυνε θερμό χαιρετισμό. Ακολούθως, στην αίθουσα της Ολομελείας του Δικαστηρίου, οι Αμερικανοί δικαστές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις αρμοδιότητες και τον ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου από την αρχαιότερη Αντιπρόεδρο του Δικαστηρίου κ. Μαρία Βλαχάκη, η οποία και συντόνισε τη σχετική συζήτηση, καθώς και από τον Αντιπρόεδρο κ. Δημήτριο Πέππα, τη Σύμβουλο κ. Άννα Παπαπαναγιώτου και τον Εισηγητή κ. Εμμανουήλ Καλαϊντζή.

Την Αμερικανική αντιπροσωπεία αποτελούσαν διακεκριμένοι δικαστές από τη Μασαχουσέτη, την Αριζόνα και άλλες Πολιτείες των ΗΠΑ.

Ακολούθησε λίαν ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με τις αρμοδιότητες και την λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των αμερικανικών δικαστηρίων, την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και την μηχανική μάθηση (machine learning) και τον νεοπαγή θεσμό του Εκπροσώπου Τύπου στη Δικαιοσύνη και τον ρόλο που αυτός επιτελεί.



