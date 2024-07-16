«Εκτεταμένο λίφτινγκ» είναι σε εξέλιξη στο δίκτυο του Μετρό. Ευρείας κλίμακας παρεμβάσεις, με στόχο τη συντήρηση και ανανέωση της εικόνας σταθμών του Μετρό, στο εσωτερικό αλλά και εξωτερικό τους, είναι σε εξέλιξη τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Ήδη, στον σταθμό «Ομόνοια» της Γραμμής 1 τα τεχνικά συνεργεία έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες επιχρισμάτων και χρωματισμού της τοιχοποιίας του συνόλου του σταθμού - που εμφάνιζε φθορές κυρίως λόγω παλαιότητας και υγρασίας - καθώς και αφαίρεσης γκράφιτι από επιφάνειες. Ο σταθμός παρουσιάζει μια ανανεωμένη πλέον εικόνα, διατηρώντας τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά, που τον καθιστούν διατηρητέο από το υπουργείο Πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό, εκπονείται μελέτη για τη συντήρηση και αποκατάσταση των χαρακτηριστικών κεραμικών πλακιδίων, η πλειονότητα των οποίων είχε κατασκευαστεί το 1923 και τοποθετηθεί το 1930, οπότε και εγκαινιάστηκε ο σταθμός. Ανάλογες τεχνικές εργασίες πραγματοποιούνται και στον επίσης διατηρητέο και παρόμοιας αρχιτεκτονικής τεχνοτροπίας σταθμό «Βικτώρια».

Σε εξέλιξη είναι στο δίκτυο του Μετρό και η αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών και λαμπτήρων φθορίου με φωτιστικά και λαμπτήρες τεχνολογίας LED, παρέμβαση, που πέρα από το ενεργειακό και αισθητικό όφελος, ενισχύει ουσιαστικά και το αίσθημα ασφάλειας των επιβατών. Στη Γραμμή 1 «Κηφισιά - Πειραιάς» έχουν αντικατασταθεί οι λαμπτήρες σε 11 σταθμούς, η διαδικασία προχωρά και στους υπόλοιπους 13 σταθμούς της Γραμμής, ενώ έχει ολοκληρωθεί η αντικατάσταση του φωτισμού και σε τμήματα των σηράγγων και των 3 Γραμμών του Μετρό.

Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την υπογραφή σύμβασης με τους αναδόχους, ξεκινούν δύο ακόμη έργα, που κινούνται στην κατεύθυνση της περαιτέρω θωράκισης της ασφάλειας του δικτύου της Γραμμής 1 και των Αμαξοστασίων του δικτύου της ΣΤΑΣΥ Πρόκειται για την αντικατάσταση 5.600 μέτρων συρματοπλέγματος της περίφραξης της Γραμμής 1 με νέα, ασφαλέστερα κιγκλιδώματα από ηλεκτροπρεσσαριστή σχάρα, έργο προϋπολογισμού 761.000 ευρώ, καθώς και για την ενίσχυση 7.500 μέτρων συρματοπλέγματος της περίφραξης των αμαξοστασίων, προϋπολογισμού 892.000 ευρώ.

Στις Γραμμές 2 & 3 του Μετρό φθορές και βανδαλισμοί σε σταθμούς, όπως το «Χαλάνδρι», το «Νομισματοκοπείο», ο «Χολαργός», ο «Ευαγγελισμός» και τα «Σεπόλια» έχουν αποκατασταθεί, αναβαθμίζοντας τη συνολική εικόνα τους και επιλύοντας χρόνια τεχνικά ζητήματα. Ειδικότερα, στον σταθμό «Ευαγγελισμός», ολοκληρώθηκαν αντιπλημμυρικά έργα στον περιβάλλοντα χώρο του σταθμού, ενισχύοντας τη θωράκισή του απέναντι σε ακραία πλημμυρικά φαινόμενα, αντίστοιχα με αυτά του περασμένου φθινοπώρου. Παράλληλα, στο αμέσως προσεχές διάστημα, στον σταθμό «Πανόρμου» θα δοκιμαστεί πιλοτικά η εφαρμογή αυτοκαθαριζόμενου χρωματισμού, τεχνική αποτελεσματικότερη και μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας.

Σημειώνεται τέλος, πως κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός και είναι προς υπογραφή η σύμβαση για την εκτέλεση μεγάλης κλίμακας εργασιών ανακαίνισης και χρωματισμού εγκαταστάσεων της ΣΤΑΣΥ, ύψους 770.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, που υπολογίζεται πως θα ξεκινήσουν εντός Σεπτεμβρίου και θα σημάνουν την έναρξη της 2ης ευρύτερης φάσης τεχνικών παρεμβάσεων στο δίκτυο του Μετρό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.