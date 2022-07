Πανελλήνιες 2022: Από την Νάξο η πρώτη των πρώτων στην Ιατρική Αθηνών, Κατερίνα Βάβουλα

Από την Νάξο η πρώτη των πρώτων στην Ιατρική Αθηνών, Κατερίνα Βάβουλα - Έγραψε 20 σε Φυσική και Χημεία Ελλάδα 21:53, 28.07.2022 facebook

Συγκέντρωσε 19.660 μόρια - Είναι μία επιβράβευση αλλά όχι αυτοσκοπός. Δεν μπήκα στη λογική, να είμαι πρώτη, ή δεύτερη ή τρίτη. Δεν το επιδίωξα. Αλλά το ευχαριστήθηκα» ανέφερε η ίδια.