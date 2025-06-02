Πανελλαδικές 2025: Συνέχεια με Αρχαία, Μαθηματικά, Βιολογία για τους μαθητές των ΓΕΛ

Τα πρώτα μαθήματα Προσανατολισμού δίνουν σήμερα, Δευτέρα, για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι υποψήφιοι των ΓΕΛ.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάζονται στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Το skai.gr σε συνεργασία με τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Συνέχεια και για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, αύριο, Τρίτη, οι οποίοι θα εξεταστούν στα Μαθηματικά (Άλγεβρα).

Η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί να γίνεται στις 08:30.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00.

