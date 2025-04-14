Παξοί: Η Γερμανίδα που… ερωτεύθηκε το νησί

Η Γερμανίδα Santra Hagemoser ζει 17 χρόνια στους Παξούς.

Η πρώτη της γνωριμία με το νησί έγινε όταν ήταν 20 ετών και η μητέρα της παντρεύτηκε για 2η φορά εδώ, όπως αναφέρει στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

Από τότε λάτρεψε το νησί, με τα χρόνια αγόρασε σπίτι και πλέον δραστηριοποιείται και επαγγελματικά. Πηγαινοέρχεται στη Γερμανία αλλά η μόνιμη κατοικία της είναι στους Παξούς.

Πηγή: skai.gr

