Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης στην Κέρκυρα μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί τις πρώτες πρωινές ώρες της χθεσινής ημέρας.

Σήμερα, την Κέρκυρα επισκέπτονται ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης. Στόχος της επίσκεψης είναι η αυτοψία στις πληγείσες περιοχές και ο συντονισμός των ενεργειών για την άμεση υποστήριξη των κατοίκων.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Δημοτικής Αρχής Βόρειας Κέρκυρας. Η σύσκεψη αποσκοπεί στον πλήρη συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και στην επιτάχυνση των παρεμβάσεων αποκατάστασης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές των πληγεισών περιοχών. Έχει ήδη δρομολογηθεί πρόγραμμα επισκέψεων και αυτοψιών, με τον υφυπουργό να μεταβαίνει το επόμενο διάστημα σε όλες τις περιοχές που επλήγησαν, ώστε να συντονίσει και να προωθήσει τις ενέργειες στήριξης και αποκατάστασης.

