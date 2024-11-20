Απεργία ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ: Ολοκληρώθηκαν ειρηνικά οι πορείες στο κέντρο

Ειρηνικά ολοκληρώθηκε έξω από τη Βουλή, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, η μεγάλη απεργιακή διαδήλωση Εργατικών Σωματείων και Ομοσπονδιών στο πλαίσιο της 24ωργης απεργίας της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.

Σύμφωνα με τη ΓΑΔΑ, στη σημερινή πορεία συμμετείχαν πάνω από 11.000 άτομα ενώ προληπτικά έγιναν 18 προσαγωγές.

Οι δρόμοι άνοιξαν και σταδιακά η κυκλοφορία στο κέντρο της πρωτεύουσας αποκαθίσταται

Τα συνθήματα που κυριάρχησαν στην απεργιακή διαδήλωση ήταν «Συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις των μισθών, αυτή είναι η απάντηση των εργατών» και «Θέλουν την Ελλάδα πολέμων στρατηγείο, καμιά συμμετοχή στου ΝΑΤΟ το σφαγείο».

Χιλιάδες απεργοί διεκδίκησαν την υπογραφή κλαδικών και επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων, την απόσπαση αυξήσεων στους μισθούς, τη λήψη μέτρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Διαδήλωσαν ακόμα για την Υγεία και την Παιδεία και «ενάντια στα σχέδια εργοδοσίας και κυβέρνησης και την πολιτική που ισοπεδώνει μισθούς και δικαιώματα για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων».

Η συγκέντρωση στα Προπύλαια άνοιξε με μήνυμα από τη Γενική Ένωση Παλαιστινίων Εργατών, με αγωνιστικούς χαιρετισμούς στα συνδικάτα της Ελλάδας.

Η Ένωση χαιρέτισε «την υποστήριξη και αλληλεγγύη των συνδικάτων στον λαό της Παλαιστίνης που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη γενοκτονία που εξαπολύουν σε βάρος του το Ισραήλ και οι σύμμαχοι του».

Με τη σειρά τους, σε όλες τις ομιλίες και τους χαιρετισμούς στο χώρο της συγκέντρωσης, οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για «το ματοκύλισμα των λαών στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, για την εμπλοκή της Ελλάδας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια και πολέμους, για τη γενοκτονία σε βάρος του λαού της Παλαιστίνης, για την πολιτική που επιτίθεται στις ανάγκες του λαού ώστε να τροφοδοτεί τις πολεμικές ΝΑΤΟικές δαπάνες και τους εξοπλισμούς».

