Mε υψηλή πληρότητα αποχαιρετούν τον Αύγουστο οι νησιωτικοί προορισμοί της χώρας, που και φέτος, στους περισσότερους εξ' αυτών, δεν έπεφτε καρφίτσα τον Δεκαπενταύγουστο.

Πέραν των παραδοσιακών νησιωτικών προορισμών στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, την Κρήτη, τη Ρόδο και την Κέρκυρα, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη και οι υπόλοιποι κινήθηκαν με πληρότητα που ξεπέρασε το 90%, όπως αυτό αποτυπώνεται στις δηλώσεις φορέων που μίλησαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Συγκεκριμένα:

Νάξος - Μικρές Κυκλάδες: Υψηλή πληρότητα όλο το καλοκαίρι

«Για τον Αύγουστο οι πληρότητες είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα με τους Έλληνες αλλά και ξένους από Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία και αλλού να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στους προορισμούς μας», σχολιάζει ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Βαγγέλης Κατσαράς.

Ιος: Ο Αύγουστος κινείται με πληρότητες πάνω από 90%

«Αν και οι φετινές συνθήκες δεν είναι πολύ ευνοϊκές με το κόστος ενέργειας και μεταφορών να αφήνει πλέον το αποτύπωμα του παντού, ο Αύγουστος κινείται με πληρότητες πάνω από 90% σε αρκετά διαστήματα. Είναι σημαντική η προσπάθεια που γίνεται τόσο από τον Δήμο όσο και από τους επαγγελματίες για αναβάθμιση των υπηρεσιών και τον εμπλουτισμό του τουριστικού "προϊόντος" με νέες πολιτιστικές εκδηλώσεις, αθλητικά γεγονότα και βιωματικές ταξιδιωτικές εμπειρίες σε επίπεδο activities και γαστρονομίας. Στόχος παραμένει η ενίσχυση του ενδιαφέροντος του κοινού πριν και μετά τον Αύγουστο για την χρονική εξάπλωση των ωφελειών του τουρισμού στο όμορφο νησί μας. Δράσεις και έργα όπως τα εγκαίνια του εξαιρετικού Μουσείου Γαΐτη Σίμωσι που θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο συμβάλλουν στην επιθυμητή κατεύθυνση», πρόσθεσε ο Δήμαρχος Ιητών Γκίκας Γκίκας.

Σάμος: Η πληρότητα στα καταλύματα έχει αγγίξει το 95% με 100%

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Ευάγγελος Μαρνέζος τόνισε πως «ο συνδυασμός της θρησκευτικής κατάνυξης, της παράδοσης και της "ζωντανής" ατμόσφαιρας κάνουν τον Δεκαπενταύγουστο στη Σάμο μια μοναδική εμπειρία. Ικανοποιητικές θα είναι οι τουριστικές ροές στο νησί για όλο τον μήνα, όπως και για τον Σεπτέμβρη του οποίου η δυναμική μεγαλώνει κάθε χρόνο. Προς αυτήν την κατεύθυνση άλλωστε έχουμε ξεκινήσει στοχευμένη προβολή του προορισμού σε επιλεγμένες αγορές. Η πληρότητα στα καταλύματα έχει αγγίξει το 95% με 100%, με τη ζήτηση να είναι ιδιαίτερα υψηλή. Οι κύριες αγορές που επισκέπτονται τον προορισμό αυτή την περίοδο περιλαμβάνουν παραδοσιακά την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Γερμανία, τη Ολλανδία και την Σουηδία. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε επισκέπτες από ποικίλες αγορές να επιλέγουν τον προορισμό. Η παρουσία Ελλήνων τουριστών είναι πάντα ισχυρή, αλλά εξίσου σημαντική είναι και η αύξηση από άλλες αγορές όπως της Ιταλίας, της Αμερικής και της Αυστραλίας».

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Πάρης Παπαγεωργίου επισημαίνει πως «από τους ταξιδιωτικούς δείκτες διαπιστώνεται ότι για το 2024 η Σάμος αναρριχείται ψηλά στις θέσεις των ταξιδιωτικών προτιμήσεων. Για το μήνα Αύγουστο, δεδομένης και της πληρότητας των καταλυμάτων η οποία αγγίζει το 95% - 100%, οι αφίξεις εκτοξεύονται. Είναι εξίσου σημαντικό να ληφθεί υπόψη πως από τα έως και σήμερα διαθέσιμα στοιχεία για την περίοδο Απριλίου – Αυγούστου 2024 οι αφίξεις των Τούρκων επισκεπτών στα λιμάνια Βαθέως και Πυθαγορείου καθώς επίσης και οι μεμονωμένοι επισκέπτες με ιδιωτικά σκάφη άγγιξαν τις 85.236.

Λειψοί: Ο Αύγουστος αναμένεται να έχει απόλυτη πληρότητα 100%

«Μέσα από διαρκείς πρωτοβουλίες για την θωράκιση του φυσικού περιβάλλοντος και την αναβάθμιση των υπηρεσιών μας έχει οικοδομηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των Λειψών και του ταξιδιωτικού κοινού που μετατρέπει τους επισκέπτες μας σε φίλους και τελικά σε repeaters που θα επιλέξουν το νησί της Καλυψούς ξανά και ξανά! Είναι σημαντικό πως σε μια αψυχολόγητη τουριστική χρονιά με πολλά σκαμπανεβάσματα σε όλη την Ελλάδα, οι Λειψοί βελτίωσαν τα ποσοστά τους με αύξηση αφίξεων τον Ιούλιο σε σχέση με πέρσι, ενώ και ο Αύγουστος αναμένεται να έχει απόλυτη πληρότητα 100%. Τα ξεχωριστά έθιμα μας όπως η μοναδική γιορτή της Παναγιάς του Χάρου στις 23 Αυγούστου έδωσαν μια άλλη δυναμική μαγνητίζοντας το ενδιαφέρον πολλών Ελλήνων αλλά και τουριστών του εξωτερικού», δήλωσε ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος.

Σκόπελος: Ο Αύγουστος έχει πληρότητα 85-90% στα καταλύματα

«Το 2024 είναι μια τουριστική χρονιά που αποδεικνύεται γεμάτη προβλήματα και προκλήσεις τόσο για τους ταξιδιώτες όσο και για τους επαγγελματίες στην πλειοψηφία των Ελληνικών προορισμών. Ωστόσο ο Αύγουστος αποτελεί παραδοσιακά την κορύφωση της τουριστικής κίνησης στη Σκόπελο με την πληρότητα των καταλυμάτων να αναμένεται να αγγίξει το 85-90%. Εκτός από την Ελλάδα, οι κύριες αγορές από τις οποίες προέρχονται οι επισκέπτες μας κατά τη διάρκεια της υψηλής περιόδου περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σκανδιναβία, χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία», τόνισε ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Σκοπέλου Γιώργος Παπαδαυίδ.

Αστυπάλαια: Ο Αύγουστος αγγίζει το 100% σε πληρότητα

«Ο Αύγουστος θα είναι ένας μήνας με υψηλά επίπεδα επισκεψιμότητας. Έλληνες αλλά και διεθνείς ταξιδιώτες προτιμούν την "πεταλούδα του Αιγαίου" για αναζωογονητικές διακοπές, "πράσινες" εμπειρίες, κολύμπι σε εξωτικές παραλίες, σπιτικές νοστιμιές, πεζοπορία στη φύση, το κάστρο, τα χωριά και πάνω από όλα μια γνήσια φιλοξενία. Οι πληρότητες για την περίοδο γύρω από τον Δεκαπενταύγουστο κινήθηκαν σε ποσοστά άνω του 99%», δηλώνει ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Αστυπάλαιας Κώστας Καμπύλης.

Άνδρος: 100% πληρότητα πέτυχε τον Δεκαπεντάυγουστο

«Υψηλά ποσοστά πληρότητας μέχρι 100% χαρακτήρισαν την τουριστική κίνηση της Άνδρου για την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου. Η Άνδρος είναι ένας αληθινός τόπος διακοπών με εξαιρετικές φυσικές ομορφιές, πολλές επιλογές, γραφικά χωριά, σμαραγδένια νερά και καλό φαγητό και μάλιστα χωρίς τις υπερτιμημένες υπηρεσίες που παρατηρούνται αλλού. Δεν είναι τυχαίο που οι Έλληνες επιλέγουν την Άνδρο για τις διακοπές τους ενώ μετά από συστηματικές ενέργειες προβολής ο προορισμός προσελκύει το ταξιδιωτικό ενδιαφέρον από Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Αμερική, Κάτω Χώρες και Αυστρία» αναφέρει ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Άνδρου, Νίκος Μουστάκας.

Πως κινήθηκαν και οι οδικοί προορισμοί της χώρας

Σε ό,τι αφορά τους οδικούς προορισμούς της χώρας, φορείς του κλάδου εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για το ροκάνισμα των εσόδων τους από την αύξηση των λειτουργικών εξόδων αλλά και της μείωσης της καταναλωτικής δαπάνης των πελατών, που πλέον περιορίζονται στα απαραίτητα.

«Ο κόσμος τα βγάζει δύσκολα πέρα κι αυτό το διαπιστώνουμε κι εμείς οι επιχειρηματίες. Απλά κλείνουν ένα δωμάτιο και μετά τίποτα. Κανείς δεν δαπανά χρήματα στους χώρους εστίασης των ξενώνων, όπου και τα εμφιαλωμένα νερά, οι Έλληνες πελάτες τα φέρνουν από την Αθήνα». Αυτό σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λακωνίας Δημήτρης Πολάλης, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι τη στιγμή που φέτος αναμένονταν μεγάλη κίνηση στους οδικούς προορισμούς, λόγω της αύξησης του μεταφορικού κόστους στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τελικά η Πελοπόννησος φαίνεται πως δεν κινήθηκε, όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί. Στον αντίποδα, στα Κύθηρα, δεν πέφτει καρφίτσα στα δωμάτια, όπως αναφέρει ο κ. Πολάλης.

Εύβοια: Στο 80% η πληρότητα σε Αιδηψό-Ο Ιούλιος δεν ήταν αυτό περίμενε ο τουριστικός κόσμος

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ιστιαίας - Αιδηψού Θοδωρής Ρουμελιώτης, ο οποίος αφού κάνει λόγο στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για έναν Αύγουστο που κινείται με πληρότητα στο 80%, ωστόσο υπογραμμίζει ότι ο Ιούλιος δεν ήταν αυτό που περίμενε ο ξενοδοχειακός κόσμος, αφού ο Μάιος και ο Ιούνιος ήταν καλύτεροι μήνες, σημειώνει. Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης, ο Σεπτέμβριος για την περιοχή που πρωταγωνιστεί στον ιαματικό τουρισμό, θα κινηθεί με καλή πληρότητα αφού θα υπάρξουν σημαντικές ροές από επισκέπτες, με γκρουπ, από τις αγορές των βαλκανίων κυρίως. Η Αιδηψός αλλά και η Εύβοια κινείται δυναμικά λόγω του κοινωνικού τουρισμού, τονίζει ο κ. Ρουμελιώτης, ενώ την ίδια στιγμή είναι φανερό ότι υπάρχει πρόβλημα με τον Έλληνα επισκέπτη, αφού δεν καταναλώνει όπως κατανάλωνε στο παρελθόν.

Καρπενήσι: Δεν επέλεξε βουνό φέτος ο κόσμος για τις διακοπές του

Το ίδιο ακριβώς παρατηρεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και η Σοφία Φλέγγα, πρόεδρος των ξενοδόχων στο Καρπενήσι. Πλέον οι Έλληνες πελάτες, επιλέγουν να κάνουν ένα γεύμα την ημέρα στα εστιατόρια των ξενοδοχείων, και όχι δυο, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης σε μια περιοχή, όπου το φυσικό περιβάλλον είναι μοναδικό, η κυρία Φλέγγα σημειώνει ότι ο Ιούλιος ήταν ο χειρότερος που έχει περάσει, ενώ ο Αύγουστος ενώ έχει κινητικότητα, δεν είναι στα καλύτερα του, καθώς ο κόσμος δεν "ψήφισε" βουνό για τις φετινές διακοπές του. Είναι χαρακτηριστικό ότι επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες από Αγρίνιο και Λαμία φέτος δεν πήγαν Καρπενήσι, σημειώνει η κυρία Φλέγγα. Μάλιστα καυτηριάζει την έλλειψη καμπάνιας προβολής των συγκεκριμένων προορισμών, που όπως λέει, προσφέρουν εναλλακτικές δράσεις ικανές να αποσπάσουν μερίδια επισκεπτών από τους νησιωτικούς προορισμούς.

Μαγνησία: Γεμάτος ο Αύγουστος αλλά όχι στο 100%

Στο έλλειμμα προβολής αλλά και στήριξης των περιοχών της Μαγνησίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες εστιάζει στην παρέμβαση του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος των ξενοδόχων της περιοχής Γιώργος Ζαφείρης. Ακόμα όπως εξηγεί «οι πληγέντες επιχειρηματίες δεν έχουν λάβει αποζημιώσεις από το υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ και το υπουργείο Τουρισμού είναι άφαντο», όπως λέει. Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης, υπογραμμίζει ότι «ο Αύγουστος στα καταλύματα είναι γεμάτος, αλλά όχι στο 100%, ενώ είναι φανερό το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας επισκέπτης». Σε ό,τι αφορά τον Σεπτέμβριο, ο κ. Ζαφείρης σημειώνει ότι υπάρχουν προκρατήσεις, με το τελικό αποτέλεσμα να κρίνεται στο τέλος της σαιζόν, όπως λέει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

