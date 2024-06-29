Ο Δήμος Αθηναίων εφαρμόζοντας τα μέτρα που προβλέπονται σε καταστάσεις «πορτοκαλί» συναγερμού, όπως αυτή που έχουμε σήμερα, Σάββατο 29 Ιουνίου 2024 στην Αττική, με ισχυρές ριπές ανέμου άνω των 7 μποφόρ, ανακοινώνει ότι:

Ο Εθνικός κήπος, για λόγους ασφαλείας λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, θα είναι κλειστός για το κοινό, και θα παραμείνει κλειστός έως το πέρας του ωραρίου λειτουργίας του.

Ο Δήμος έχει αναπτύξει περιπολίες σε 24ωρη βάση σε όλους τους μεγάλους χώρους πρασίνου (Φιλοπάππου, Λυκαβηττό, Τουρκοβούνια, Ιλίσια κλπ). Επίσης, υδροφόρες βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε να βοηθήσουν το έργο της Πυροσβεστικής σε περίπτωση ανάγκης. Η Δημοτική Αστυνομία έχει τεθεί σε επιφυλακή και drones ελέγχουν μεγάλους χώρους (όπως π.χ. τον Λυκαβηττό), προκειμένου να ενημερώσει την Πυροσβεστική όπου είναι αναγκαίο.

Καλούμε τους πολίτες και τους φορείς να είναι πολύ προσεκτικοί και σε περίπτωση οποιουδήποτε κινδύνου αντιληφθούν να επικοινωνούν με το 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο) ή το 2105287800,τα οποία είναι σε 24ωρη λειτουργία.

