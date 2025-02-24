Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά - Ένας τραυματίας

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επί της οδού Φωτίου Κορυτσάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα 

Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Φωτίου Κορυτσάς στον Πειραιά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 09.50 το πρωί σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική ένας άνδρας απομακρύνθηκε ελαφρά τραυματισμένος.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Φωτιά Τώρα Πειραιάς Πυροσβεστική
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark