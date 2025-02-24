Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά - Ένας τραυματίας

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Φωτίου Κορυτσάς στον Πειραιά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 09.50 το πρωί σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική ένας άνδρας απομακρύνθηκε ελαφρά τραυματισμένος.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Φωτίου Κορυτσάς στον Πειραιά Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 3 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 24, 2025

