Το οδοιπορικό της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στη Χίο συνεχίζεται και σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου στις 15.00, στον ΣΚΑΪ. Ιστορίες προσφύγων που σοκάρουν και συγκινούν, αλλά και επισκέψεις σε χωριά «ζωγραφιστά» που μοιάζουν να βγαίνουν από παραμύθι. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Η 3η Φεβρουαρίου 2026 θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των κατοίκων της Χίου ως μια νύχτα τραγωδίας. Στις 8:30 το βράδυ, στη θαλάσσια περιοχή του Μερσινιδίου, ένα φουσκωτό ταχύπλοο, που μετέφερε τουλάχιστον 39 πρόσφυγες, κινούνταν χωρίς φώτα προς τις ελληνικές ακτές. Λίγα λεπτά αργότερα, το περιπολικό σκάφος 1077 του Λιμενικού, που επιχειρούσε στην περιοχή μεταξύ Οινουσσών και Χίου, το εντόπισε. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, τα δύο σκάφη συγκρούστηκαν και επακολούθησαν σκηνές χάους. Ο δύτης Βαγγέλης Κυρηθράς και ο δήμαρχος Χίου, Γιάννης Μαλαφής, ακτινοδιαγνώστης στο επάγγελμα, ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν στο σημείο της τραγωδίας και μιλούν στην κάμερα της εκπομπής.

Στο νότιο τμήμα του νησιού βρίσκεται το Πυργί Χίου, γνωστό ως το «ζωγραφιστό χωριό». Τα περίφημα «ξυστά», με τα ασπρόμαυρα γεωμετρικά σχέδια που κοσμούν τις προσόψεις των σπιτιών, δημιουργούν μια μοναδική ταυτότητα που δεν συναντάται αλλού. Το χωριό είναι και η καρδιά της παραγωγής μαστίχας, ενός προϊόντος που έχει συνδεθεί βαθιά με την ιστορία και την οικονομία του νησιού. Η καλλιέργεια και η επεξεργασία της μαστίχας έχουν αναγνωριστεί διεθνώς, καθώς έχουν ενταχθεί στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Ο Θοδωρής είναι Αφγανός πρόσφυγας και η συγκινητική του ιστορία ξεχωρίζει. Δεν ξεκίνησε για να ταξιδέψει, αλλά για να σωθεί. Η διαδρομή από το Αφγανιστάν στην Ελλάδα διήρκησε εβδομάδες και περιελάμβανε δύσκολες πεζοπορίες, κρυφές διελεύσεις συνόρων και συνεχή αβεβαιότητα. Κάθε του βήμα συνοδευόταν από φόβο. Πλέον, στο ασφαλές περιβάλλον της Χίου, μας διηγείται την ιστορία του.

