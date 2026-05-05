Μια σύλληψη στο Ρέθυμνο για παραβάσεις του νόμου περί όπλων

Ένας 38χρονος ημεδαπός συνελήφθη στο Ρέθυμνο, κατηγορούμενος για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι όπου διέμενε.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η σύλληψη έγινε χθες, Δευτέρα 4 Μαϊου, σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι του και τους περιβάλλοντες χώρους, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ένα αεροβόλο πιστόλι, έξι γεμιστήρες πιστολιού, 128 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, δύο πλαστικές λαβές πιστολιού, πέντε βάσεις γεμιστήρων, ένα σκοπευτικό τύπου red dot για πιστόλι, έναν φακό που προσαρμόζεται σε πιστόλι και 111 κάλυκες.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

