Περιορίστηκε η φωτιά σε ξυλουργείο στον Πειραιά - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ρέντη

Κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων η οδός αδελφών Γιαννίδη από το ύψος της Πειραιώς και η οδός Κοντονή από το ύψος της Μοσχονησίων στην περιοχή του Ρέντη

UPDATE: 22:17
Πυροσβεστικό

Περιορίστηκε η φωτιά, που εκδηλώθηκε σε επαγγελματικό χώρο, ξυλουργείο, επί της οδού Κοντονής του δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη στον Πειραιά.

Η πυροσβεστική υπηρεσία καταβάλλει προσπάθειες, προκειμένου η φωτιά να μην επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια, ενώ στην κατάσβεση της επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Λόγω της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, είναι κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων η οδός αδελφών Γιαννίδη από το ύψος της Πειραιώς και η οδός Κοντονή από το ύψος της Μοσχονησίων στην περιοχή του Ρέντη.

