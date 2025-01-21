Περιορίστηκε η φωτιά, που εκδηλώθηκε σε επαγγελματικό χώρο, ξυλουργείο, επί της οδού Κοντονής του δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη στον Πειραιά.

Η πυροσβεστική υπηρεσία καταβάλλει προσπάθειες, προκειμένου η φωτιά να μην επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια, ενώ στην κατάσβεση της επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Λόγω της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, είναι κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων η οδός αδελφών Γιαννίδη από το ύψος της Πειραιώς και η οδός Κοντονή από το ύψος της Μοσχονησίων στην περιοχή του Ρέντη.

#Πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο επί της οδού Κοντονή του δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη στον Πειραιά. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 21, 2025

