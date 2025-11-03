Όλοι Μαζί Μπορούμε: Και φέτος, συνεχίζουμε να πρασινίζουμε την Ελλάδα από άκρη σε άκρη!

Η 2η δενδροφύτευση της σεζόν, αυτή την Κυριακή, στον Πύργο Ηλείας.

Το Όλοι Μαζί Μπορούμε συνεχίζει δυναμικά τις δενδροφυτεύσεις του και αυτή τη χρονιά, με στόχο να δημιουργήσουμε πιο βιώσιμα και ανθεκτικά δάση, να αναζωογονήσουμε περιοχές που έχουν πληγεί και να αφήσουμε ένα θετικό αποτύπωμα για τις επόμενες γενιές.

Τα δέντρα που θα φυτευτούν είναι πλατύφυλλα και βραδύκαυστα και θα αγοραστούν από τα έσοδα των δράσεων του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

H δενδροφύτευση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Δασαρχείο Πύργου, τον Δήμο Πύργου και με τη συμμετοχή πολιτών, μαθητών, εθελοντικών ομάδων και τοπικών φορέων, που γίνονται μέρος μιας κοινής αποστολής: να δώσουμε ζωή στη φύση.

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, δίνουμε ραντεβού στον Πύργο Ηλείας για τη 2η δενδροφύτευση της σεζόν.

Σημείο συνάντησης: η Γέφυρα Μυρτιάς, στα Χανάκια Ηλείας.

Η δράση ξεκινά στις 11:00 π.μ.



