Οικονομική ενίσχυση με 1.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο από τον Δήμο Σουλίου

Δώρο Χριστουγέννων, δώρο ζωής για τον τόπο με το ιστορικό φορτίο, το Σούλι και τα χωριά του, που πολλά από αυτά μαραζώνουν, συρρικνώνονται, αποτελεί η απόφαση του δήμου, να ενισχύει οικονομικά με 1.000 ευρώ κάθε νεογέννητο παιδί.

Οι παιδικές φωνές, που άλλοτε πλημμύριζαν τα ορεινά χωριά, σήμερα δεν υπάρχουν. Λιγοστοί ηλικιωμένοι κρατούν σιωπηλά τον τόπο. Στα πεδινά, οι κάτοικοι στην πλειοψηφία τους είναι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, βιώνουν δυσκολίες και φεύγουν μετανάστες, όπως είχαν κάνει κατά το παρελθόν οι παππούδες ή οι γονείς τους.

«Απέναντι σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, ο Δήμος Σουλίου επιλέγει να μην μείνει θεατής. Επιλέγει να πάρει θέση. Να αναλάβει ευθύνη. Να στείλει ένα καθαρό μήνυμα, ότι αυτός ο τόπος δεν παραιτείται από το μέλλον του», τονίζει ο δήμαρχος Σουλίου Αθανάσιος Ντάνης που μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τη σημαντική απόφαση που αφορά το μέλλον της περιοχής.

Ο τόπος βρίσκεται σήμερα, αντιμέτωπος με μια αθόρυβη αλλά βαθιά κρίση, το δημογραφικό μαρασμό. Τα χωριά του δήμου, ιδιαίτερα τα ορεινά και ιστορικά χωριά του Σουλίου, είναι απόκοσμα τοπία. Άδειες πλατείες, έρημα καλντερίμια. Στα σπίτια καπνίζουν πια, ελάχιστα τζάκια. Λιγοστοί ηλικιωμένοι κρατούν όρθιο τον τόπο, με μνήμη, πείσμα και αγάπη.

Στα πεδινά, οι κάτοικοι συνεχίζουν να παλεύουν μέσα από τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Όμως, οι δυσκολίες είναι μεγάλες, όπως το αυξημένο κόστος, οι χαμηλές απολαβές, η έλλειψη στήριξης. Και έτσι, για ακόμη μια φορά στην ιστορία αυτού του τόπου, οι νέοι αναγκάζονται να φύγουν.

Η απόφαση του δήμου να θεσπίσει οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο παιδί επισημαίνει ο κ.Ντάνης, δεν είναι μια απλή κοινωνική παροχή. Είναι μια πολιτική επιλογή, με βαθύ συμβολισμό και ουσία. Σε μια εποχή που οι γεννήσεις μειώνονται δραματικά, η στήριξη της νέας ζωής, αποτελεί πράξη ευθύνης και επένδυση στο αύριο.

Τα 1.000 ευρώ, όπως αναφέρει, δεν λύνουν όλα τα προβλήματα. Όμως, ανακουφίζουν έμπρακτα τους νέους γονείς στα πρώτα, δύσκολα βήματα, στον βρεφικό εξοπλισμό, στα είδη φροντίδας, στις βασικές ανάγκες των πρώτων μηνών. Κυρίως, «λένε κάτι πιο βαθύ. Ο δήμος είναι εδώ. Στηρίζει. Νοιάζεται».

Η συγκεκριμένη δράση, ενισχύει τις οικογένειες που ήδη ζουν στον τόπο, αλλά παράλληλα, δημιουργεί κίνητρο για νέα ζευγάρια να μην εγκαταλείψουν τα πατρικά τους ή να επιστρέψουν εάν έχουν μεταναστεύσει. Στόχος, είναι να μπουν βάσεις για μια βιώσιμη δημογραφική και κοινωνική ανασυγκρότηση.

«Ο Δήμος Σουλίου με συνέπεια, υπευθυνότητα και πράξεις, επιλέγει να επενδύσει στο πιο πολύτιμο κεφάλαιο που διαθέτει, τους ανθρώπους του και τα παιδιά του.

Γιατί το Σούλι και τα χωριά του, δεν ανήκουν μόνο στο ένδοξο παρελθόν τους. Διεκδικούν το παρόν και αξίζουν ένα ζωντανό, ελπιδοφόρο αύριο», υπογραμμίζει ο δήμαρχος.

Ο Δήμος Σουλίου συστάθηκε το 2011 από τη συνένωση των άλλοτε Δήμων Αχέροντα, Παραμυθιάς και της Κοινότητας Σουλίου. Απλώνεται ανάμεσα στον Καλαμά και τον μυθικό Αχέροντα, με πρωτεύουσα την Παραμυθιά και ιστορική έδρα τη Σαμονίδα, το κεφαλοχώρι της Σουλιώτικης Συμπολιτείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

