Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη διαρρήξεων οικιών σε περιοχές της Βορείου Ελλάδος, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες, 26 Νοεμβρίου 2024, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Γραφείου Εγκλημάτων Ιδιοκτησίας του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων Θεσσαλονίκης.

Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν -4- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων το αρχηγικό (σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε, επιπλέον, ένταλμα σύλληψης για) και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, όπλα και παραβάσεις της νομοθεσίας περί παρακολούθησης ραδιοφάσματος.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη επιπλέον ένα άτομο-μη μέλος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για υπόθεση που εκκρεμούσε σε βάρος και του αρχηγού της οργάνωσης.

Πώς δρούσαν

Όπως προέκυψε από τη μεθοδική έρευνα, τα μέλη συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε δομημένη και με διαρκή δράση οργάνωση, τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2024, προκειμένου να προβαίνουν, με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση, σε διαρρήξεις οικιών σε περιοχές της Βορείου Ελλάδος.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία και συγκεκριμένα:

για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακό» όχημα, το οποίο στάθμευαν και φύλασσαν σε συγκεκριμένη θέση σε υπαίθριο χώρο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης ώστε να το κατοπτεύουν ανά πάσα στιγμή,

για την προσέγγιση του επιχειρησιακού τους οχήματος χρησιμοποιούσαν -3- έτερα οχήματα, ιδιοκτησίας τους ή συγγενικών τους προσώπων,

μετέβαιναν πρωινές και απογευματινές ώρες σε περιοχές της Βορείου Ελλάδος και εντόπιζαν οικίες από τις οποίες απουσίαζαν οι ένοικοι,

εισέρχονταν στις οικίες, παραβιάζοντας με διαρρηκτικά εργαλεία παράθυρα, κεντρικές θύρες ή μπαλκονόπορτες,

αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και τιμαλφή και αποχωρούσαν.

Οι ρόλοι

Παράλληλα, πιστοποιήθηκε και ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης και συγκεκριμένα:

39χρονος, αρχηγικό μέλος, ήταν επιφορτισμένος με τη στρατολόγηση ατόμων στην οργάνωση, καθόριζε την σύνθεση της ομάδας σε έκαστη παράνομη δραστηριότητά τους και μεριμνούσε για τη μετακίνησή τους, ως οδηγός, λόγω των οδηγικών του ικανοτήτων.

τα λοιπά μέλη (22, 28, 29, 31 και 35 ετών), είχαν επιχειρησιακό ρόλο, επιφορτισμένοι με τη διάρρηξη των οικιών και την αφαίρεση χρηματικών ποσών και τιμαλφών από το εσωτερικό ρους.

Μάλιστα, τα μέλη της δομημένης αυτής οργάνωσης συνδέονταν με άμεσες και στενές οικογενειακές σχέσεις, γεγονός που τους προσέδιδε ιδιαίτερη συνοχή και αφοσίωση.

Σε βάρος του αρχηγικού μέλους, όπως και σε βάρος του συλληφθέντα – μη μέλους –, εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης, κατόπιν σχηματισμού δικογραφίας, ως ταυτοποιημένα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που, το 2021, είχαν διαπράξει ληστείες και διαρρήξεις σε κοσμηματοπωλείο, -2- εταιρείες και σε Δημόσια Υπηρεσία, καθώς και κλοπή πινακίδας, σε Θεσσαλονίκη και Ημαθία.

Εξιχνιάστηκαν 9 διαρρήξεις - Πάνω από 141.500 ευρώ ο «τζίρος» τους

Στο πλαίσιο των ερευνών από το Γραφείο Εγκλημάτων Ιδιοκτησίας του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, έχουν εξιχνιασθεί -9- διαρρήξεις οικιών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και των Τρικάλων, καθώς και σε Καβάλα και Πιερία, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος που έχουν αποκομίσει ξεπερνάει το ποσό των -141.500- ευρώ.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-887,5- ευρώ,

-4- οχήματα,

ρολόγια χειρός,

-3- φυσίγγια,

φορητός πομποδέκτης,

πλήθος ηλεκτρικών συσκευών,

πλήθος κοσμημάτων,

χρυσό δαχτυλίδι και

κλειδί οχήματος.

Τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και σύλληψη των έτερων μελών, καθώς και για την πλήρη εξακρίβωση του εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης, συνεχίζονται.

