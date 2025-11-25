Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Ρετζικίου, στη Θεσσαλονίκη, με κάμερα ασφαλείας να καταγράφει έναν κλέφτη να αρπάζει χριστουγεννιάτικο δέντρο και στολίδια από μια μονοκατοικία.

Σύμφωνα με το thestival, στο στόχαστρό του μπήκαν δύο οικίες επί της λεωφόρου Παπανικολάου, με τον δράστη να κλέβει χριστουγεννιάτικα στολίδια και λαμπιόνια από τις αυλές.

Στο βίντεο, φαίνεται ο δράστης στις 4 ξημερώματα να εντοπίζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο με τα λαμπάκια, να υπερπηδά τα κάγκελα της αυλής και να αρχίζει να το ξηλώνει μαζί με τα φωτάκια. Αφού άρπαξε ότι πρόλαβε, διέφυγε και πάλι πηδώντας τα κάγκελα.

Οι γείτονες που άκουσαν τη φασαρία βγήκαν έξω και άρχισαν να φωνάζουν, με αποτέλεσμα να βιάζεται να φύγει από το σημείο, αφήνοντας στα κάγκελα κάποια από τα κλοπιμαία.

Εκτιμάται πως άρπαξε λαμπιόνια και στολίδια συνολικής αξίας περίπου 300 ευρώ, ενώ το περιστατικό έχει καταγγελθεί στην αστυνομία.



