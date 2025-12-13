Η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος τόνισε την ανάγκη θέσπισης κοινού Κώδικα Δεοντολογίας για τις σχέσεις μεταξύ δικαστών και δικηγόρων. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Ολομέλεια θεωρεί ότι η δημιουργία ενός τέτοιου πλαισίου είναι σήμερα πιο αναγκαία από ποτέ.

Παράλληλα, η Ολομέλεια απάντησε σε όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορος Σεβαστίδης, σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ δικαστών και δικηγόρων, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης της Ένωσης.

Στην ανακοίνωσή της, η Ολομέλεια κατηγορεί τον πρόεδρο της ΕνΔΕ για προσβλητική στάση απέναντι στο δικηγορικό σώμα και για προσπάθεια διατάραξης των σχέσεων μεταξύ λειτουργών της Δικαιοσύνης.

Επιπλέον, επισημαίνει ότι σε μια περίοδο που το κύρος της Δικαιοσύνης δοκιμάζεται, δεν υπάρχουν περιθώρια για συγκρούσεις. Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕνΔΕ, όπως σημειώνεται, δεν αντιλαμβάνεται τους κινδύνους που προκαλεί η στάση της στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, κάτι που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει επισημανθεί και από τη μειοψηφία του ΔΣ.

Η Ολομέλεια εκφράζει την αντίθεσή της στην πρόταση της ΕνΔΕ για αφαίρεση υποθέσεων από δικηγόρους λόγω συμπεριφοράς τους ενώπιον δικαστηρίου. Τονίζει πως αυτό αντίκειται στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής δικηγόρου. Επιπλέον, η πρόταση για αντικατάσταση των δικηγόρων στα Πειθαρχικά Συμβούλια από δικαστές θεωρείται παραβίαση της αυτορρύθμισης του επαγγέλματος και της σχετικής διεθνούς σύμβασης που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Η άποψη αυτή έχει επιβεβαιωθεί και από τον Άρειο Πάγο, ο οποίος, σε πρόσφατο δελτίο Τύπου, χαρακτήρισε επαρκές το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την πειθαρχική δικαιοδοσία των Δικηγορικών Συλλόγων.

Όσον αφορά μεμονωμένα περιστατικά συμπεριφορών δικηγόρων, η Ολομέλεια αναφέρει ότι εξετάζονται από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα. Επισημαίνει επίσης πως η πειθαρχική έρευνα απαιτεί την αποστολή των πρακτικών της δίκης ή έκθεσης του δικαστηρίου, σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και τον Κώδικα Δικηγόρων, και όχι μόνο δελτία τύπου ή αναφορές της ΕνΔΕ.

Η Ολομέλεια κατηγορεί την ΕνΔΕ ότι παραλείπει να ενημερώσει για τη συχνή αρχειοθέτηση αναφορών δικηγόρων κατά δικαστικών λειτουργών, ιδιαίτερα για συμπεριφορές εις βάρος νέων και γυναικών δικηγόρων σε διάφορα δικαστήρια της χώρας.

Τέλος, η Ολομέλεια επαναλαμβάνει τη θέση της για την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ λειτουργών της Δικαιοσύνης, με αμοιβαίο σεβασμό και εντός του θεσμικού ρόλου κάθε πλευράς. Υπογραμμίζει πως η θέσπιση κοινού Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί πλέον αναγκαιότητα.

Η Ολομέλεια επικύρωσε προηγούμενες αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής (17 και 22 Νοεμβρίου 2025) και αποφάσισε να αποστείλει άμεσα το σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στα κοινοβουλευτικά κόμματα, ζητώντας τη σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη θεσμοθέτησή του. Επίσης, προγραμματίζει συνέντευξη Τύπου την επόμενη εβδομάδα για την περαιτέρω παρουσίαση των θέσεών της.

Πηγή: skai.gr

