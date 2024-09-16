Ντίνος Καρύδης: Την Τρίτη η κηδεία του ηθοποιού

Πένθος στην οικογένειά του και βαθιά θλίψη τον κόσμο του θεάτρου προκάλεσε η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Ντίνου Καρύδη, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή στα 85 του χρόνια.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο, Τρίτη, στη 1.30 το μεσημέρι από το κοιμητήριο Ζωγράφου.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν παντρεμένος με την Τζούλια Αργυροπούλου με την οποία απέκτησαν μαζί την κόρη τους, Σμαράγδα Καρύδη.

Πληροφορούμενη την απώλεια του Ντίνου Καρύδη, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η απώλεια του Ντίνου Καρύδη, μας στερεί από έναν έντιμο και ευαίσθητο άνθρωπο με αρχές αλλά και έναν πολυδιάστατο ηθοποιό, με μακρόχρονη και γόνιμη πορεία. Δοκιμάστηκε, από πολύ νέος, στο θέατρο, με επιτυχία σε μια ευρύτατη γκάμα ρόλων, προερχόμενων από το κλασικό έως και το σύγχρονο ρεπερτόριο, υπηρετώντας τους πιστά και αφοσιωμένα, αξιοποιώντας στο έπακρο τα εκφραστικά του μέσα και χαρίζοντας, με το πλούσιο ταλέντο του, ερμηνείες που δίκαια τον καθιέρωσαν.

Δημιούργησε, το 1983, το Θέατρο «Ελεύθερη Αυλαία», με την ηθοποιό και σύζυγό του Τζούλια Αργυροπούλου και συναδέλφους του, επιδιώκοντας να αναμετρηθεί με απαιτητικά κείμενα και δυσκολοερμήνευτους ρόλους. Η ωριμότητά του στη σκηνή και την οθόνη έμοιαζε πάντοτε φυσική. Ωστόσο, έκρυβε, όχι μόνον ένα πολύπλευρο ταλέντο, αλλά και πολλή δουλειά, αφοσίωση και μεγάλη εμπειρία. Με την ίδια φυσικότητα που ερμήνευε τους θεατρικούς ρόλους, εμφανίστηκε επανειλημμένα, αλλά επιλεκτικά, και στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, κερδίζοντας την αναγνώριση του κοινού.

Στη σύζυγό του Τζούλια και την κόρη του Σμαράγδα, αγαπημένες συμπαραστάτριές του, στη ζωή και την Τέχνη, στους φίλους και τους συναδέλφους του, απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».



