Σήμερα, Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίας Ευφημίας, Αγίας Λουντμίλας, Αγίας Μελιτινής μάρτυρος.
Γιορτάζουν τα ονόματα:
- Ευφημία, Εύφημη, Εύφη, Ευφημούλα, Ευφούλα, Φούλα, Εύφημος
- Λουντμίλλα, Λουντμίλα
- Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος
- Μελίνα
Διεθνής Ημέρα για τη Διατήρηση του στρώματος του Όζοντος
Ανατολή ήλιου: 07:08 – Δύση ήλιου: 19:31
Σελήνη 12.8 ημερών
Πηγή: skai.gr
