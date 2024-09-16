Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου

Σε ποιους ευχόμαστε χρόνια πολλά για τη γιορτή τους

Εορτολόγιο

Σήμερα, Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίας Ευφημίας, Αγίας Λουντμίλας, Αγίας Μελιτινής μάρτυρος.

Γιορτάζουν τα ονόματα:

  • Ευφημία, Εύφημη, Εύφη, Ευφημούλα, Ευφούλα, Φούλα, Εύφημος
  • Λουντμίλλα, Λουντμίλα
  • Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος
  •  Μελίνα

Διεθνής Ημέρα για τη Διατήρηση του στρώματος του Όζοντος
Ανατολή ήλιου: 07:08 – Δύση ήλιου: 19:31
Σελήνη 12.8 ημερών

