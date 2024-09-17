Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Ασφαλιστικές εταιρείες αρνούνται να ασφαλίσουν τα σπίτια μας στο Βόλο

Ασφαλιστικές εταιρείες αρνούνται να ασφαλίσουν τα σπίτια στο Βόλος καταγγέλλουν στον ΣΚΑΙ.

Καμία εταιρεία δεν θα κάλυπτε κάτι που έχει υποστεί ζημιά, αναφέρει στον ΣΚΑΙ ο Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Ε.Α.), Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος είναι και επιτυχημένος στον ασφαλιστικό τομέα.

Ο ίδιος προσθέτει ότι οι ασφάλειες καλύπτουν ένα τυχαίο γεγονός και όχι μια ζημιά που έχει γίνει, σημειώνοντας πως αυτό που λένε στις συγκεκριμένες περιοχές είναι «θα έρθουμε να δούμε πρώτα τι ζημιές έχει υποστεί το ακίνητο από τις πλημμύρες και εφόσον τακτοποιήσετε τις ζημιές θα το ασφαλίσουμε».

Δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις του κ. Χατζηθεοδοσίου:

Πηγή: skai.gr

