Πάτρα: Αστυνομικοί εντόπισαν κάλυκες όπλου σε νεκροταφείο

Μπροστά σε ένα πρωτόγνωρο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί που κλήθηκαν να μεταβούν στο νεκροταφείο στο Σούλι Πατρών.

Μετά από σχετική καταγγελία κατοίκων οι αστυνομικοί έσπευσαν στο κοιμητήριο και έξω από τον χώρο βρήκαν 8 κάλυκες όπλου, που προφανώς κάποιος είχε πετάξει.

Οι αστυνομικοί περισυνέλλεξαν τους κάλυκες και τους απέστειλαν στο ειδικό εργαστήριο της ΕΛ.ΑΣ για περαιτέρω έρευνα.

Πηγή: Tempo24

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.