Για επικίνδυνη οδήγηση συνελήφθη 22χρονος: Έτρεχε με 167 χλμ/ώρα στην ε.ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

Για επικίνδυνη οδήγηση συνελήφθη 22χρονος, ο οποίος κινούμενος το πρωί με το αυτοκίνητό του επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών ανέπτυξε ταχύτητα 167 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 90 χλμ./ώρα. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης τον σταμάτησαν και τού πέρασαν χειροπέδες.

Ο 22χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.