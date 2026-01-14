Λογαριασμός
Για επικίνδυνη οδήγηση συνελήφθη 22χρονος: Έτρεχε με 167 χλμ/ώρα στην ε.ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης τον σταμάτησαν και τού πέρασαν χειροπέδες - Ο 22χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα

Περιπολικό

Για επικίνδυνη οδήγηση συνελήφθη 22χρονος, ο οποίος κινούμενος το πρωί με το αυτοκίνητό του επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών ανέπτυξε ταχύτητα 167 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 90 χλμ./ώρα. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης τον σταμάτησαν και τού πέρασαν χειροπέδες.

Ο 22χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

