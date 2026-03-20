Εκατοντάδες κροτίδες βρέθηκαν στην κατοχή ενός 23χρονου Έλληνα, στην περιοχή της Νίκαιας, ο οποίος συνελήφθη, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας Ασφαλείας της υποδιεύθυνσης Περιπολιών/Γ.Α.Δ.Α., αφού προσήγαγαν τον 23χρονο, πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του όπου εντόπισαν μεταξύ άλλων και κατέσχεσαν 1.153 κροτίδες και 5 ναυτικές φωτοβολίδες.

Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη/Δ.Δ.Ε.Ε.Α/Γ.Α.Δ.Α. και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

