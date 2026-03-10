Η αεροπορική άσκηση «Ηνίοχος 2026» διεξάγεται από χθες, Δευτέρα 9 Μαρτίου μέχρι και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, στην αεροπορική βάση Ανδραβίδας.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, το Σχολείο Όπλων Τακτικής του Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής επιβλέπει τις αποστολές με στόχο την επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού της άσκησης, από τον σχεδιασμό του σεναρίου μέχρι την απενημέρωση και την εξαγωγή συμπερασμάτων, επιβεβαιώνοντας ότι καλύπτεται πλήρως το φάσμα των αποστολών που διεξάγονται από την Πολεμική Αεροπορία.

Αναλυτικότερα, θα εκτελεστούν αποστολές όπως:

* Επιχειρήσεις Καταστολής Εχθρικής Αεράμυνας - Counter Anti-Access/Aerial Denial (C-A2AD)

* Επιθετικές Επιχειρήσεις εναντίον Αεροπορικής Ισχύος - Offensive Counter Air Operations (OCA)

* Αμυντικές Επιχειρήσεις εναντίον Αεροπορικής Ισχύος - Defensive Counter Air Operations (DCA)

* Στρατηγικές Αεροπορικές Επιχειρήσεις - Strategic Air Operations

* Επιχειρήσεις Αεροπορικών Δυνάμεων επ' ωφελεία Χερσαίων και Θαλάσσιων Επιχειρήσεων - Air Power Contribution to Counter-Land Operations (APCLO) and Air Power Contribution to Maritime Operations (APCMO)

* Αποστολές Αναγνώρισης - Reconnaissance Missions (RECCE)

* Αποστολές Έρευνας και Διάσωσης Μάχης - Combat Search And Rescue (CSAR)

* Αποστολές εναντίον Χρονικά Ευαίσθητων Στόχων - Time Sensitive Targets (TST)

* Αποστολές Προστασίας Υψηλής Αξίας Ιπτάμενων Μέσων - High Value Airborne Asset (HVAA).

Στην άσκηση «Ηνίοχος 2026» θα εκτελεστεί επίσης ένας σημαντικός αριθμός αποστολών με τη χρήση των Τακτικών Εξομοιωτών αεροσκαφών F-16 της Μοίρας Επιχειρησιακής Συνθετικής Εκπαίδευσης του Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής, επεκτείνοντας την άσκηση και στον ψηφιακό κόσμο.

Στην «Ηνίοχος 2026», η Πολεμική Αεροπορία συμμετέχει με όλους τους τύπους μαχητικών αεροσκαφών της, συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών Rafale και F-16 Viper, καθώς και ελικόπτερα, μεταγωγικά και εκπαιδευτικά αεροσκάφη.

Επίσης, στην άσκηση συμμετέχουν δυνάμεις του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού οι οποίες συνδράμουν καθοριστικά στη δημιουργία πολύπλοκων και ρεαλιστικών σεναρίων σε όλο το εύρος του Ελλαδικού χώρου.

Επιπλέον, πρόκειται να συμμετάσχει ένας μεγάλος αριθμός αεροπορικών δυνάμεων από συμμαχικές και φίλιες χώρες, όπως:

* Γαλλία με Μ-2000D και E3F

* Σλοβενία με PC-9

* Αλβανία με AS-532.

Επιπρόσθετα, η Πολωνία θα συμμετάσχει με Ειδικές Δυνάμεις, ενώ η Γεωργία, η Σερβία, η Κροατία και η Ινδία θα αποστείλουν ομάδα παρατηρητών.

Το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού που διακρίνει το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας και η ικανότητά του να οργανώνει και να διεξάγει ρεαλιστικές ασκήσεις, σε μια μεγάλη περιοχή με ποικιλία γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών, καθιστούν την άσκηση «Ηνίοχος» ως μία από τις πιο ανταγωνιστικές ασκήσεις στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο, ικανή να παρέχει στους συμμετέχοντες ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης καθώς και μια ξεχωριστή εμπειρία συμμετοχής, καταλήγει η ανακοίνωση.

