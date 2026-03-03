Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ένωση Εισαγγελέων Eλλάδος: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο

Το νέο ΔΣ της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος συγκροτήθηκε σε σώμα, με νέα πρόεδρο την εισαγγελέα Εφετών, Ειρήνη Χρυσογιάννη, μετά τις πρόσφατες εκλογές

Σφυρί δικαστή δικαστήριο
Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle
  • Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος.
  • Νέα πρόεδρος της Ένωσης εξελέγη η εισαγγελέας Εφετών, Ειρήνη Χρυσογιάννη.

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, που αναδείχθηκε κατά τις πρόσφατες εκλογές και νέα πρόεδρος της Ένωσης, είναι η εισαγγελέας Εφετών, Ειρήνη Χρυσογιάννη.

Αναλυτικότερα, η σύνθεση του νέου της ΕΕΕ, έχεις ως εξής:

Πρόεδρος: Ειρήνη Χρυσογιάννη, εισαγγελέας Εφετών

Α' αντιπρόεδρος: Αρετή Σκαφίδα, αντεισαγγελέας Εφετών

Β' αντιπρόεδρος: Αγγελική Τριανταφύλλου, αντεισαγγελέας Εφετών,

Γεν. γραμματέας: Θεολόγος Δελλήβεης-Δομένικος, εισαγγελέας Πρωτοδικών,

Αναπληρωτής γεν. γραμματέας: Δημήτριος Αποστολάς, αντεισαγγελέας Πρωτοδικών,

Ταμίας: Νικόλαος Κυπριτίδης, αντεισαγγελέας Πρωτοδικών και

Μέλη: Χρήστος Νάιντος, εισαγγελέας Πρωτοδικών, Αντώνιος Ματθιουδάκης, εισαγγελέας Πρωτοδικών και Σοφία-Στυλιανή Στρογγύλη, εισαγγελέας Πρωτοδικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δικαιοσύνη Ελλάδα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark