Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος.

Νέα πρόεδρος της Ένωσης εξελέγη η εισαγγελέας Εφετών, Ειρήνη Χρυσογιάννη.

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, που αναδείχθηκε κατά τις πρόσφατες εκλογές και νέα πρόεδρος της Ένωσης, είναι η εισαγγελέας Εφετών, Ειρήνη Χρυσογιάννη.

Αναλυτικότερα, η σύνθεση του νέου της ΕΕΕ, έχεις ως εξής:

Πρόεδρος: Ειρήνη Χρυσογιάννη, εισαγγελέας Εφετών

Α' αντιπρόεδρος: Αρετή Σκαφίδα, αντεισαγγελέας Εφετών

Β' αντιπρόεδρος: Αγγελική Τριανταφύλλου, αντεισαγγελέας Εφετών,

Γεν. γραμματέας: Θεολόγος Δελλήβεης-Δομένικος, εισαγγελέας Πρωτοδικών,

Αναπληρωτής γεν. γραμματέας: Δημήτριος Αποστολάς, αντεισαγγελέας Πρωτοδικών,

Ταμίας: Νικόλαος Κυπριτίδης, αντεισαγγελέας Πρωτοδικών και

Μέλη: Χρήστος Νάιντος, εισαγγελέας Πρωτοδικών, Αντώνιος Ματθιουδάκης, εισαγγελέας Πρωτοδικών και Σοφία-Στυλιανή Στρογγύλη, εισαγγελέας Πρωτοδικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.