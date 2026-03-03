- Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος.
Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, που αναδείχθηκε κατά τις πρόσφατες εκλογές και νέα πρόεδρος της Ένωσης, είναι η εισαγγελέας Εφετών, Ειρήνη Χρυσογιάννη.
Αναλυτικότερα, η σύνθεση του νέου της ΕΕΕ, έχεις ως εξής:
Πρόεδρος: Ειρήνη Χρυσογιάννη, εισαγγελέας Εφετών
Α' αντιπρόεδρος: Αρετή Σκαφίδα, αντεισαγγελέας Εφετών
Β' αντιπρόεδρος: Αγγελική Τριανταφύλλου, αντεισαγγελέας Εφετών,
Γεν. γραμματέας: Θεολόγος Δελλήβεης-Δομένικος, εισαγγελέας Πρωτοδικών,
Αναπληρωτής γεν. γραμματέας: Δημήτριος Αποστολάς, αντεισαγγελέας Πρωτοδικών,
Ταμίας: Νικόλαος Κυπριτίδης, αντεισαγγελέας Πρωτοδικών και
Μέλη: Χρήστος Νάιντος, εισαγγελέας Πρωτοδικών, Αντώνιος Ματθιουδάκης, εισαγγελέας Πρωτοδικών και Σοφία-Στυλιανή Στρογγύλη, εισαγγελέας Πρωτοδικών.
