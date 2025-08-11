Λογαριασμός
Φωτιά στο Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας

Κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 3 αεροσκάφη - Συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ

Φωτιά

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στην περιοχή Γαλατάς Αιτωλοακαρνανίας.

Κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

Συνδράμουν επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

