Φωτιά στο Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στην περιοχή Γαλατάς Αιτωλοακαρνανίας.

Κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

Συνδράμουν επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

