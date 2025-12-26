Νεκρός διανομέας σε τροχαίο στο Χαλάνδρι

Ένας διανομέας έχασε την ζωή του ανήμερα των Χριστουγέννων σε τροχαίο δυστύχημα στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το δυστύχημα σημειώθηκε περί τις 19:15 σε παράδρομο της Αττικής Οδού και Παρνασσού, όταν, υπό άγνωστες συνθήκες, η μηχανή του διανομέα συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Ο διανομέας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου κατέληξε.

Την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία Αγίας Παρασκευής.

Πηγή: skai.gr

