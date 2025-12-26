Λογαριασμός
Νεκρός διανομέας σε τροχαίο στο Χαλάνδρι

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε παράδρομο της Αττικής Οδού και Παρνασσού, όταν, υπό άγνωστες συνθήκες, η μηχανή του διανομέα συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο

ΕΚΑΒ

Ένας διανομέας έχασε την ζωή του ανήμερα των Χριστουγέννων σε τροχαίο δυστύχημα στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το δυστύχημα σημειώθηκε περί τις 19:15 σε παράδρομο της Αττικής Οδού και Παρνασσού, όταν, υπό άγνωστες συνθήκες, η μηχανή του διανομέα συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Ο διανομέας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου κατέληξε.

Την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία Αγίας Παρασκευής.

Πηγή: skai.gr

TAGS: τροχαίο δυστύχημα τροχαίο
