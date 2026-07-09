Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των «Νέων Αγροτών»

Παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτημάτων για την καταβολή της δεύτερης και τελικής δόσης στους δικαιούχους του προγράμματος Νέων Αγροτών προβλέπει κοινή τροποποιητική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, το αίτημα πληρωμής της δεύτερης δόσης θα μπορεί να υποβάλλεται μετά τη συμπλήρωση του τρίτου έτους από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης και έως τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών και οκτώ μηνών.

Παράλληλα, ορίζεται ότι η τελική πληρωμή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Η τροποποιητική απόφαση περιλαμβάνει επίσης διευκρινίσεις για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

Ειδικότερα, οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της περιόδου 2014-2022 και μεταφέρονται στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027 θα υλοποιούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του ισχύοντος Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης.

Πηγή: skai.gr

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