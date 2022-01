Εφιαλτικές στιγμές έζησαν όσοι βρέθηκαν στην αίθουσα των επειγόντων περιστατικών, του Νοσοκομείου «Jacob» στη Νέα Υόρκη το απόγευμα της Τρίτης.

Ένας άντρας με μαύρα ρούχα και κουκούλα, όπως διακρίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, ενώ περιμένει στη ρεσεψιόν του νοσοκομείου ξαφνικά βγάζει ένα όπλο και σημαδεύει έναν άλλον ασθενή τον οποίο μάλιστα και πυροβολεί κι ενώ τον παρακολουθούσε έντρομο το υπόλοιπο πλήθος.

EXCLUSIVE: video of a shooting right in the middle of Jacobi Hospital’s waiting room today. What we know ➡️ https://t.co/p0ibsxbN4R pic.twitter.com/EzgKRNGoIx