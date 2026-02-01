Μια 20χρονη συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου στη Νέα Ιωνία για ληστεία εντός οικίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η κατηγορούμενη εισήλθε σε δωμάτιο οικίας από ανασφάλιστη θήρα, ενώ οι ιδιοκτήτες βρισκόντουσαν σε άλλους χώρους του σπιτιού, αφαίρεσε κοσμήματα και τιμαλφή, και κρύφτηκε στη ντουλάπα όταν έγινε αντιληπτή, ενώ προσπάθησε να διαφύγει υπό την απειλή μαχαιριού.

Άμεσα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατέφθασαν στο σημείο, ακινητοποίησαν την 20χρονη και την οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, το οποίο επελήφθη προανακριτικά, ενώ κατασχέθηκε μαχαίρι που είχε στην κατοχή της.

Σημειώνεται ότι η κατηγορούμενη έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.