Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο κέντρο του Αγρινίου, μετά την εκδήλωση φωτιάς σε ισόγειο κατάστημα, στην οδό Κύπρου.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα, προκειμένου να κατασβέσουν τη φωτιά στο κατάστημα και να μην επεκταθεί σε γειτονικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν έχει αναφερθεί κάποιος εγκλωβισμός ή τραυματισμός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.