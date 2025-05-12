Νέα Φιλαδέλφεια: Υποδύονταν τους διανομείς φυλλαδίων και ξάφριζαν κινητά τηλέφωνα

Του Μάκη Συνοδινού

Υποδύονταν τους διανομείς φυλλαδίων και ξάφριζαν κινητά τηλέφωνα, αφού εισέρχονταν εντός καταστημάτων εντός της περιοχής της Νέας Φιλαδέλφειας.

Οι 3 συλληφθέντες, ηλικίας 41, 36 και 33 ετών που έπεσαν στα δίχτυα της ΕΛΑΣ έχουν καταγραφεί σε διάφορες περιοχές της Αττικής να εισέρχονται σε επιχειρήσεις και εταιρείες και με το πρόσχημα πως μοίραζαν φυλλάδια διαφημιστικά ή φιλανθρωπικού χαρακτήρα ξάφριζαν κινητά και ηλεκτρονικές συσκευές των υπαλλήλων.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένας αλλοδαπός ως μέλος της οργάνωσης αλλά και δύο άτομα κατηγορούμενοι για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Σημειώνεται ότι δύο εκ των τριών κατηγορουμένων, εντοπίστηκαν λίγο πριν διαφύγουν από τη χώρα μας προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 285 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.