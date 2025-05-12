Σοκαριστικό βίντεο που δείχνει νεαρό να κρέμεται από το τραμ κάνει τον γύρο του Διαδικτύου τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (10/5), με τον νεαρό να κάθεται κρεμασμένος στην πίσω πλευρά ενός τραμ την ώρα που αυτό κινείται κάπου στο παραλιακό μέτωπο, με αρκετά μεγάλη ταχύτητα.

Μάλιστα, όπως προκύπτει, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, καθώς νεαροί συνηθίζουν να κρέμονται στους συρμούς και οι φίλοι τους μάλιστα να τους βιντεοσκοπούν, με σκοπό να ανεβάζουν το στιγμιότυπο στα social media.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, το συγκεκριμένο βίντεο έχει τεθεί σε γνώση των αρχών ασφάλειας και λειτουργίας ενώ, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, έχει σταλεί στην ΕΛΑΣ.

Η ΣΤΑΣΥ σημειώνει, επίσης, ότι «στο πρόσφατο παρελθόν η ΕΛΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ανήλικου για παρόμοιο περιστατικό».

Στην ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ σημειώνεται, επίσης, ότι «ο οδηγός από την καμπίνα οδήγησης δεν έχει ορατότητα στο πίσω μέρος του συρμού παρά μόνο στα πλαϊνά μέσω των καμερών ασφαλείας που διαθέτει το όχημα».

Σε κάθε περίπτωση η ΣΤΑΣΥ απευθύνει έκκληση να μην πραγματοποιούνται τέτοιες επικίνδυνες ενέργειες.

Πηγή: skai.gr

